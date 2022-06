Borsa: Europa poco mossa, attende dati mercato lavoro Usa

MILANO, 03 GIU - Borse europee senza grandi spunti con Parigi (+0,26%) e Francoforte (+0,41%) positive, Londra che è chiusa per festività mentre Milano conferma la flessione (Ftse MIb -0,14% a 24.396 punti) con lo spread tra Btp e Bund che è nell'area dei 204 punti e rendimento del decennale al 3,29% sui livelli di novembre 2018. I listini guardano più che altro indicazioni che arriveranno nel pomeriggio dal mercato del lavoro negli Stati Uniti con i future su Wall Street che inizialmente positivi, hanno girato in calo. Nel vecchio Continente l'indice d'area, lo stoxx 600, è poco sopra la parità così come sono poco variati i diversi settori con energia e finanziari in flessione. Il petrolio è in calo all'indomani della decisione dell'Opec+ di aumentare la produzione. il wti cede lo 0,54% ed è poco sopra i 116 dollari al barile mentre il brent viaggia a oltre i 117 dollari (-0,33%). Piatto il gas che resta sulla piazza Amsterdam sotto gli 84 euro al megawatt (-0,17% a 83,8 euro). Quanto ai cambi l'euro scambia a 1,07 sul dollaro mentre il rublo si conferma debole e viaggia a 62,4 sul biglietto verde e a 67,1 sulla moneta unica.

