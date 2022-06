Borsa: Europa positiva attende Wall Street, Milano -0,2%

MILANO, 27 GIU - Le Borse europee proseguono in rialzo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono positivi. Gli investitori guardano all'ipotesi di un rallentamento dell'inflazione Usa con eventuali effetti sulle politiche monetarie delle banche centrali. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,0577 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,6%. In positivo Francoforte (+0,9%), Parigi (+0,22%), Londra (+0,68%), Madrid (+0,17%), in controtendenza Milano (-0,28%). I listini sono sostenuti dai comparti delle auto (+1,6%) e dell'industria (+1,4%). Bene anche l'energia (+1,2%), con il prezzo del petrolio volatile dopo che la Russia ha annunciato che non taglierà la produzione. Il Wti guadagna lo 0,2% a 107 dollari al barile e il Brent lo 0,4% a 113 dollari. In positivo anche le banche (+0,5%). Seduta in calo per le utility con la corsa del prezzo del gas. Ad Amsterdam il prezzo sale a 129 euro al Mwh, con un incremento dello 0,5%. A Londra le quotazioni si attestano a 165 penny al Mmbtu, con una flessione del 2,8%. Nervosismo sui titoli di stato con i rendimenti in rialzo. Lo spread tra Btp e Bund sfiora i 200 punti base, con il tasso del decennale italiano al 3,52%. Salgono anche i rendimenti dei Paesi 'periferici' con la Spagna al 2,6% e la Grecia al 3,82%.

