Borsa: Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,7%

MILANO, 27 LUG - Le Borse europee proseguono le contrattazioni in terreno positivo in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. L'attenzione degli investitori si concentra sugli esiti della riunione della Fed sul fronte della politica monetaria. In tensione i Titoli di Stato con i rendimenti in deciso rialzo. Sul mercato valutario l'euro è poco mosso sul dollaro a 1,0144. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Avanzano Milano (+0,7%), Londra e Parigi (+0,4%), Francoforte (+0,2%), con la fiducia dei consumatori ai minimi, Madrid (+0,1%). I listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+1,6%). Bene anche le auto (+1,2%) e le banche (+0,5%). Tiene l'energia (+0,2%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti sale a 95,31 dollari al barile (+0,3%) e il Brent a 104 dollari (+0,1%). Poco mosse le utility (+0,01%), con il gas in altalena. Ad Amsterdam il prezzo si attesta 204 euro al megawattora, dopo aver raggiunto un massimo di giornata a 225 euro. A Piazza Affari sugli scudi Nexi (+7,7%) e Unicredit (+6,4%), quest'ultima dopo i conti dei primi sei mesi dell'anno. Si mette in mostra anche Iveco (+4,1%). In fondo al listino principale Italgas (-1,9%), con le prese di profitto dopo le performance positive delle ultime sedute. In calo anche Inwit (-1,6%), Diasorin (-1,2%) e Terna (-1,4%).

