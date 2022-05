Borsa: Europa positiva col lusso, banche in ordine sparso

MILANO, 30 MAG - Proseguono positive le principali Borse europee a metà giornata, tranne Madrid (-0,2%), penalizzata dal dato di maggio dell'inflazione. Stabile l'indice della visione economica dell'area euro (+0,1%). Tra le Borse, perde smalto Londra (+0,03%), mentre sono più in forma Parigi (+0,7%), Francoforte (+0,6%) e Milano (+0,4%), dove lo spread Btp-Bund è a 196,5 punti e il rendimento del decennale italiano al 3,019%. In lieve calo il prezzo dell'oro (-0,2%) a 1.854 dollari l'oncia. Prosegue in rialzo l'euro sul dollaro, scambiato a 1,077 sul biglietto verde. Con la Borsa americana chiusa per il Memorial Day, tra i dati macroeconomici è attesa l'inflazione della Germania, stimata in accelerazione. A Bruxelles si aprirà il summit dei leader Ue sull'Ucraina: punto focale il sesto pacchetto di sanzioni alla Russia, allargato al petrolio. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna quasi lo 0,5%. Brilla il lusso, a partire da Richemont (+4,6%) e Hermes (+4,3%) e Lvmh (+3,3%). Beneficiano, secondo gli analisti, dell'allentamento delle restrizioni contro il Covid in Cina. Forti i semiconduttori, come Asm (+4,8%), sulla scia dei tecnologici in Asia. Bene le auto, da Renault (+2,5%) a Stellantis (+1,8%). Positive molte banche, da Ing (+2,4%) a Kbc (+1,9%), con eccezioni come Credit Agricole (-8%), riportata a "neutral" da Goldman Sachs, e come Hsbc (-0,8%) e Lloyds (-0,2%). Fanalino di coda l'energia, con i petroliferi in ordine sparso, che vedono cali per alcuni titoli, come Repsol (-1,9%) e Shell (-1,2%) e alcuni rialzi, come per l'impiantistica di Tenaris (+0,8%) e Aker (+0,7%), col greggio in aumento (wti +0,7%) a 115,8 dollari al barile e il brent a 120,1 dollari.

