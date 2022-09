Borsa: Europa positiva con titoli di Stato, Francoforte +1%

MILANO, 30 SET - I mercati azionari del Vecchio continente proseguono la seduta in chiaro rialzo dopo le forti vendite delle vigilia: la Borsa migliore (dopo Milano che sale dell'1,4%) è Parigi in aumento dell'1,1%, con Francoforte e Madrid positive di un punto percentuale, Amsterdam dello 0,8% a Londra dello 0,6%. Dopo una partenza in aumento, i listini di azionari di Mosca si muovono invece attorno alla parità. Gli operatori, oltre al petrolio che tiene sugli 82 dollari al barile, guardano anche al mercato dei titoli di Stato dove si sta allentando la tensione con lo spread tra Btp e Bund piuttosto stabile su quota 241 e il rendimento del prodotto del Tesoro in calo di undici punti base. L'euro sale leggermente sul dollaro a quota 0,983, così come prosegue il recupero della sterlina su un livello di 1,117 rispetto al biglietto verde Usa. Piuttosto stabile il gas con il future a novembre, che ad Amsterdam si muove attorno ai 204 euro al Megawattora. In Europa sempre solide la holding Porsche (+1,8%) e Volkswagen (+1,4%), mentre in Piazza Affari spiccano Prysmian, che sale del 2,9%, e Tim, in rialzo del 2,8%. Le banche sono guidate da Unicredit in crescita del 2,6%. Fiacche Moncler e Campari, che ondeggiano attorno alla parità.

