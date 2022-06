Borsa: Europa positiva con Wall Street, Milano +0,2%

MILANO, 01 GIU - Si muovono in rialzo le principale borse europee in linea con Wall Street. Francoforte guadagna lo 0,57% e Parigi lo 0,52% mentre è più cauta Milano (+0,2%) e, fuori dall'eurozona, oscilla sulla parità Londra. Resta comprato il petrolio in attesa dell'Opec+ di domani (+2,8% a 117,6 dollari al barile il Wti e +2,3% a 118,3 dollari il Brent), prova a ridimensionare le perdite il gas (ad Amsterdam -5,6% a 88,7 euro al megawattora) in un mercato che non teme nuovi tagli alle forniture da parte di Gazprom. A Piazza Affari pesa Saipem (-3,3%) che ha cambiato direzione dopo aver accolto bene in mattinata la vendita delle attività di perforazione su terra. Cede Terna (-1,8%), debole anche Tim (-1,6%). Sul fronte opposto brilla Stellantis in attesa dei dati sulle immatricolazioni (+3,27%), seguita da Moncler (+2,8%) e il 'petrolifero' Tenaris (+2,32%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA