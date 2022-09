Borsa: Europa positiva dopo Wall Street, attesa per la Fed

MILANO, 21 SET - Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo l'avvio in rialzo di Wall Street. L'attenzione dei mercati si concentra sulla riunione della Fed con l'ulteriore rialzo dei tassi d'interesse. Sul fronte valutario l'euro è sotto la parità con il dollaro a 0,9903. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,5%. Si muovono in rialzo Londra e Milano (+0,6%), Parigi (+0,3%), Francoforte (+0,1%), piatta Madrid (+0,03%). Prosegue la corsa del comparto azionario dell'energia (+2%), con il prezzo del petrolio in aumento dopo le parole del presidente russo Vladimir Putin. Toniche anche le utility (+1,6%), con il gas in rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 4,3% a 202 euro al megawattora. A Piazza Affari svettano in cima al listino principale Leonardo (+5,2%) e Tim (+4,2%). In luce anche Tenaris (+3,5%) e Eni (+2,1%). Scivola Mps (-3,6%) e Saipem (-2,1%). Male anche Intesa (-1,7%) e Pirelli (-1,5%). Fuori dal listino principale si mette in mostra Ovs (+1,8%), dopo i conti del semestre migliori delle attese.

