Borsa: Europa prosegue ben intonata, Milano +1,9%

MILANO, 09 SET - Le Borse europee proseguono ben intonate, all'indomani della riunione della Bce che ha rialzato di 75 punti i tassi d'interesse. Sui mercati tiene banco anche la flessione dei prezzi del gas mentre si guarda alle mosse dell'Ue sul price cap. L'euro continua a apprezzarsi sul dollaro a 1,0103 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,9%. In luce Milano (+1,9%), Madrid (+1,2%), Londra (+1,1%), Francoforte (+1%) e Parigi (+0,9%). Vola l'energia (+1,4%), con il prezzo del petrolio in aumento. Il Wti sale a 84,6 dollari al barile (+1,3%) e il brent a 90,4 dollari (+1,5%). Bene anche i comparti azionari dell'informatica (+1,3%) e le auto (+1,7%). Corrono le banche (+2%) che vedono un incremento dei profitti grazie all'aumento dei tassi d'interesse. Avanzano anche le assicurazioni (+0,7%). Il calo del prezzo del gas non spinge le utility (+0,5%). Ad Amsterdam le quotazioni del metano scendono del 5,2% a 209 euro al megawattora. In netto aumento anche le materie prime con l'oro che sale a 1.728 dollari all'oncia (+1,1%) e l'argento a 18,90 dollari (+2%). Corre anche l'alluminio a 2.309 dollari la tonnellata (+1,4%). A Piazza Affari si mettono in mostra Mps (+4,5%) e Tim (+3,2%). Bene anche Fineco (+5,2%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA