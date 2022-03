Borsa:Europa prosegue fiacca dopo Opec+, si guarda a Ucraina

MILANO, 31 MAR - Le Borse europee proseguono fiacche dopo le decisioni dell'Opec+ che ha confermato la strategia di aumenti graduali e modesti della produzione di greggio nonostante la forte pressione sui prezzi innescata dall'invasione della Russia in Ucraina. I mercati restano senza particolari spunti in attesa di Wall Street dove i future sono contrastati. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,1%. In territorio negativo Parigi e Madrid (-0,3%), Francoforte (-0,2%) , Londra e Milano (-0,1%). Sui listini pesano il comparto dell'auto (-1%) e l'energia (-0,3%). Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono il 5,53% a 101,86 dollari al barile. Piatte le banche (+0,05%) mentre sono in rialzo le utility (+0,8%), con il prezzo del gas che ad Amsterdam scende a 113 euro dopo un balzo di metà mattinata a 127 euro al MWh.

