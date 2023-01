Borsa: Europa prosegue in cauto rialzo, Milano +0,4%

MILANO, 16 GEN - Le Borse europee, con Wall Street chiusa per festività, confermano il cauto rialzo. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600 guadagna quasi mezzo punto con l'immobiliare in evidenza mentre cede l'energia con il gas che ad Amsterdam è scivolato sotto i 56 euro al megawattora. Tra le singole Piazze Parigi sale dello 0,35%, Francoforte dello 0,31%. Londra è invece abbastanza piatta (Ftse 100 +0,08%) mentre Milano guadagna lo 0,44% con l'evidenza di Banco Bpm (+5%). Redburn ha alzato la raccomandazione a 'buy' (acquistare) considerando l'istituto nella migliore posizione per beneficiare di potenziali M&A tra le banche del Sud Europa. Resta lo slancio di Tim (+3,4%) sulle dimissioni dal board del ceo di Vivendi Arnaud de Puyfontaine. Di contro, fuori dal paniere principale, è sotto vendita Mps (-4%). Lo spread tra Btp e Bund naviga nell'area dei 184 punti con il rendimento stabile al 4%. Tra le commodity oltre al gas (Ttf -13% a 56,4 euro) cede anche il petrolio con il wti a 79 dollari al barile (-1%) e il brent oltre la soglia degli 84 dollari al barile (-1%). Fronte cambi l'euro cede sul dollaro con cui a scambia a 1,0820.

