Borsa: Europa prosegue in rialzo, bene auto e energia

MILANO, 26 MAG - Le Borse europee proseguono in rialzo mentre si guarda all'andamento dell'economia cinese. Dopo la pubblicazione dei verbali della Fed l'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse della Bce sul fronte della politica monetaria. Tiene banco il tema dell'inflazione con l'andamento del prezzo delle materie prime, in modo particolare quelle energetiche. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,0679 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Bene Parigi (+0,6%), Francoforte (+0,5%), Londra (+0,1%) e Madrid (+0,7%). I listini sono sostenuti dal comparto dell'energia (+1%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti sale a 111 dollari al barile (+0,6%) e il Brent a 114 dollari (+0,5%). Andamento positivo anche per il comparto dell'automotive (+0,8%). Positive ma senza particolare slancio le banche (+0,1%) e le assicurazioni (+0,2%). Seduta in calo per le utility (-0,4%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 86 euro al Mwh (-2,3%). A Londra il prezzo si attesta a 143 penny al Mmbtu (-3,9%). Tra le materie prime in calo l'oro a 1.847 dollari l'oncia (-0,2%) mentre è in rialzo l'argento (+0,1%). Scende dell'1,7% il grano duro a 1.272 dollari per unità contrattuale da 5mila staia (bushel), e il grano tenero a 1.121 dollari (-2,1%).

