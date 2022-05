Borsa:Europa prosegue in rialzo dopo la Fed,attesa per Opec+

MILANO, 05 MAG - Le Borse europee proseguono in netto rialzo, dopo le decisioni della Fed sui tassi d'interesse. Dopo settimane di tensioni sui mercati torna un clima di ottimismo, con la banca centrale statunitense che ha per il momento escluso la possibilità di un rialzo di 75 punti base in giugno. Resta alta l'attenzione sul fronte della guerra in Ucraina con l'arrivo di nuove sanzioni per la Russia. L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,3%. Andamento positivo per Parigi (+2%), Francoforte (+1,8%), Londra (+1,3%), Madrid (+1,5%). I listini sono sostenuti dai comparti dell'informatica (+2%) e delle auto (+1,6%). Bene anche le banche (+1,4%), dopo i conti del primo trimestre di numerosi istituti di credito europei tra cui Societe Generale (+2,2%) e Credit Agricole (-2,3%), quest'ultima dopo la riduzione dell'utile con gli accantonamenti per gli effetti della guerra. Andamento positivo anche per l'energia (+1,6%), in vista della riunione dell'Opec+ e con il petrolio in lieve rialzo. Il Wti si attesta a 107 dollari al barile (+0,2%) e il Brent a 110 dollari (+0,3%). Poco mosse le utility (-0,07%), con il prezzo del gas in rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni salgono a 106 euro al Mwh e a Londra a 167 penny al Mmbtu. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro continua a indebolirsi a 1,0584 a Londra.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA