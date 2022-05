Borsa: Europa prosegue in rosso dopo Wall Street

MILANO, 24 MAG - Le Borse europee proseguono in calo dopo l'avvio negativo di Wall Street. L'attenzione degli investitori si concentra sulle mosse delle banche centrali sul tema della politica monetaria. Dopo le parole di Christine Largarde da Davos, invocando cautela sui tassi, si attende in serata l'intervento del presidenti della Fed Jerome Powell. Fari puntati sull'andamento dei prezzi delle materie prime, tra cui gas e petrolio. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,55%. In flessione Parigi (-1%), Francoforte (-0,9%), Milano (-0,7%). Piatte Madrid (+0,06%) e Londra (+0,07%). Sui listini pesano le utility (-1,9%), con il prezzo del gas che segna un rialzo dello 0,87% a 84 euro al Mwh. Male anche l'energia (-1,1%), con il petrolio Wti in calo a 110 dollari al barile e il Brent che sale a 113 dollari. Andamento negativo anche per il comparto azionario dell'automotive che cede l'1%. In crescita le banche (+1,3%) mentre le assicurazioni arretrano dello 0,3%. Bene la farmaceutica (+0,4%), con l'attenzione internazionale sul fronte del vaiolo delle scimmie. Sul versante valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,0721 a Londra.

