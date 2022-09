Borsa:Europa prosegue positiva con Wall Street,piatta Milano

MILANO, 06 SET - Le Borse europee proseguono in rialzo dopo l'avvio positivo di Wall Street. Sui mercati si respira un clima positivo con il calo del prezzo del gas, in vista della riunione dei ministri dell'Energia dell'Ue. Tiene banco il tema della crescita economica e dell'aumento dell'inflazione, in vista della riunione della Bce con l'aumento dei tassi d'interesse. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende a 0,989 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,5%. In positivo Francoforte (+1%), Londra e Parigi (+0,3%), Madrid (+0,2%) mentre Milano si mostra molto volatile e galleggia sulla parità. I listini sono sostenuti dalle auto (+1%) e dalle banche (+1,1%). In flessione l'energia (-1,7%), con il prezzo del petrolio a due velocità. Il Wti sale a 87,53 dollari al barile (+0,7%) e il Brent scende a 93,90 dollari (-1,9%). Male anche le utility (-0,8%), con le quotazioni del gas che scendono a 225 euro al megawattora (-8%). A Piazza Affari pesante Mps (-4,4%). Male anche Hera (-4,8%), Eni (-3%)e Tenaris (-2,5%). Sugli scudi Saipem (+3%) e Pirelli (+2,4%). In positivo anche Nexi (+2%) e Iveco (+1,4%).

