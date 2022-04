Borsa: Europa prosegue positiva in attesa Wall Street e Bce

MILANO, 14 APR - Le Borse europee proseguono positive in attesa della riunione della Bce, ed in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. Gli investitori attendono le decisioni delle banche centrali mentre in Ucraina imperversa la guerra, e le sanzioni alla Russia mordono sulla crescita globale. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,0906 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,21%. Seduta in positivo per Parigi (+0,5%), Milano (+0,2%), Francoforte (+0,1%), Madrid (+0,3%), piatta Londra (-0,01%). Sui listini pesa l'energia (-0,4%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende a 102 dollari al barile e il Brent a 107 dollari. Poco mosse le utility (+0,04%), con il calo del prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 101 euro al Mwh e a Londra a 199 penny al Mmbtu. In positivo il comparto azionario dell'auto (+0,8%) e le banche (+0,4%). A Piazza Affari prosegue la corsa di Atlantia (+4,9%) a 22,99 euro, dopo l'opa di Edizione e Blackstone a 23 euro per azione. Nella galassia della famiglia Benetton vola Autogrill (+8,5%). Corrono anche Nexi (+2,7%) e Campari (+1,5%). Migliorano le banche con Intesa (+1,2%), Bper (-0,9%), Unicredit (+0,8%) mentre sono in calo Mps (-0,7%) e Banco Bpm (-0,3%). Scivola Iveco (-2,8%), male Tim (-0,9%).

