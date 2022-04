Borsa: Europa prosegue tonica con energia e banche

MILANO, 08 APR - Le Borse europee proseguono toniche con le prese di profitto dopo i cali precedenti. Gli investitori si concentrano sulle prossime mosse delle banche centrali, in particolare su quelle della Fed con l'ipotesi di una posizione più aggressiva sulla politica monetaria. Resta alta l'attenzione sul fronte della guerra in Ucraina e sulle sanzioni alla Russia. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,0879 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,3%. Avanzano Parigi (+1,8%), Francoforte (+1,6%), Madrid (+1,4%) e Londra (+1,2%). I listini sono sostenuti dall'energia (+2,5%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti sale a 97,07 dollari al barile (+1,1%) e il brent a 101 dollari (+0,9%). Bene anche le banche (+2,4%) e le auto (+2,2%). Andamento positivo per le utility (+0,9%) mentre il prezzo del gas continua a salire. Ad Amsterdam le quotazioni si attestano a 108 euro al Mwh (+4%). A Londra si attesta a 241 penny al Mmbtu (+3,9%). Tra le materie prime è in lieve rialzo l'oro a 1.930 dollari l'oncia e l'argento (+1,1%).

