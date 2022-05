Borsa: Europa resta in rosso con Wall Street aperta in calo

MILANO, 06 MAG - Restano in rosso le principali Borse europee, con Wall Street che apre in calo, mentre negli Usa sono stati diffusi dati sui nuovi posti di lavoro oltre le attese. In Europa la Piazza peggiore è Parigi (-1,8%), seguita da Francoforte (-1,7%), Londra (-1,3%), Madrid (-1,2%) e Milano (-1,1%). Salgono i rendimenti dei titoli di Stato, con quello del decennale italiano al 3,104%, e lo spread Btp-Bund è arrivato a 201,3 punti. Continua a salire il greggio (wti +0,8%) a 109 dollari al barile e il brent a 11,8 dollari, mentre l'Ue discute di un eventuale embargo al petrolio russo, come ulteriore sanzione, nel 72/o giorno di guerra in Ucraina. In calo il prezzo del gas naturale in Europa, con i future ad Amsterdam (-4%) a 102,2 euro al MWh, ancora di più a Londra (-13,8%) a 143,2 penny al Mmbtu (unità termica). In discesa l'oro (-0,6%) a 1.884 dollari l'oncia. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde il 2,2%, sotto il peso soprattutto di informatica e investimenti immobiliari. Male il lusso, sempre penalizzato dal lock-down per il Covid in Cina, in ordine sparso le auto. Guadagna il comparto energia.

