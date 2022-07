Borsa: Europa riduce il rialzo iniziale, Milano -0,1%

MILANO, 04 LUG - Le Borse europee riducono il rialzo iniziale, con le prese di profitto dopo i cali delle scorse sedute. Sui mercati restano le preoccupazioni per l'aumento dei tassi d'interesse, il balzo dell'inflazione e lo spettro della recessione globale. L'Europa, con Wall Street chiusa per il giorno dell'indipendenza, prosegue positiva ma senza particolare intensità. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,6%. Bene Londra (+0,9%), Parigi (+0,7%), Francoforte e Madrid (+0,2%), mentre è in controtendenza Milano (-0,1%). Sui listini pesa il mattone (-1,7%), le banche (-0,5%), con le tensioni di titoli di Stato, e le auto (-1,1%). Nel Vecchio continente corre l'energia (+2,6%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende a 107 dollari al barile, in flessione dello 0,7%. In calo anche il Brent a 111 dollari (-0,7%). Tra i comparti azionari bene anche le farmaceutica (+1,2%) e le tlc (+0,7%). Seduta positiva per le utility mentre prosegue la corsa del prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni salgono a 155 euro al megawattora (+5,4%). In aumento anche a Londra a 262,8 penny al Mmbtu. Sul fronte delle materie prime in lieve flessione l'oro a 1.807 dollari l'oncia (-0,2%) e l'argento 19,8 dollari (-0,2%). Tra i beni alimentari il grano tenero è in calo del 4,3% a 846 dollari per 5mila staia, e il grano duro scende del 4% a 913 dollari. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo a 1,0438 sul dollaro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA