Borsa: Europa riduce lievemente il calo dopo Lagarde

MILANO, 12 OTT - Le Borse europee riducono lievemente il calo dopo le parole della presidente della Bce, Christine Lagarde, secondo la quale l'economia dell'area euro non è in recessione. In vista della conclusione delle contrattazioni i principali listini del Vecchio continente si mostrano particolarmente nervosi con le tensioni sui rendimenti dei Titoli di Stato. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,3%. Vendite su Londra (-0,7%), con la situazione politica interna ed il Pil in calo, Milano (-1%), Parigi e Francoforte (-0,2%) e Madrid (-1,2%). A Piazza Affari stop and go per Mps. Il titolo è sospeso in asta di volatilità con un rialzo teorico del 14,9%. La Borsa scommette sul buon esito dell'aumento di capitale.

