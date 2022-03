MILANO, 16 MAR - Le Borse europee salgono ancora in vista della riunione della Fed e in scia con l'andamento positivo di Wall Street. I mercati vedono positivamente le trattative tra Russia e Ucraina per un porre fine alla guerra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna il 3,6%. Toniche Parigi (+4,3%), Francoforte e Milano (+4%), Londra (+1,6%), Madrid (+2,5%).

