Borsa: Europa sale con Cina e Fed, a Milano rally Tim e Mps

MILANO, 09 GEN - Borse europee ancora una volta positive, con l'ottimismo sulla ripresa della Cina e le scommesse per un rallentamento della stretta monetaria di Fed e Bce che continuano a sostenere il rally d'inizio anno dei listini. Milano indossa la maglia rosa (+0,6%) davanti a Francoforte (+0,4%) e Parigi (+0,2%) mentre Londra è poco mossa. In rialzo anche i future su Wall Street dove venerdì, il raffreddamento dei salari e un indice Ism che segnala una contrazione dell'economia hanno alimentato la speranza di vedere una Fed meno aggressiva sui tassi. A Piazza Affari brillano Mps (+9,6%), sospinta dall'ottimismo dell'amministratore delegato, Luigi Lovaglio, sullo stato di salute della banca, e Tim (+4,7%), che attende la riapertura del tavolo sulla rete con il governo. Balzo di Saes Getters (+25,5%) dopo la vendita delle attività americane nel nitinol. In flessione invece le utilities, con Erg su tutte (-2,1%), e Generali (-1,4%), penalizzate da alcuni report di Morgan Stanley. Il rendimento dei Btp sale di 9 punti base al 4,28%, in un contesto di vendite sul debito sovrano dell'Eurozona, mentre lo spread si allarga leggermente a quota 201 punti. Sul fronte energetico corre il petrolio con il Wti che balza del 3,4% a 76,29 dollari e il Brent che avanza del 3,2% a 81,07 dollari. Poco mosso il gas che si mantiene un filo sotto i 70 euro al megawattora, a 69,8 euro (+0,4%). La debolezza del dollaro, alimentata dalle scommesse sulla Fed, spinge l'euro a quota 1,068 (+0,3%).

