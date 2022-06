Borsa: Europa sale con Cina, spread in calo in attesa Bce

MILANO, 06 GIU - Piazza Affari prosegue tonica a metà seduta, in linea con le altre Borse europee, con gli investitori rinfrancati dall'allentamento delle misure di contenimento contro il Covid in Cina. Il listino milanese sale dell'1,5%, tirando la volata a Londra (+1,3%), Parigi (+1,3%) e Francoforte (+1,2%). Anche New York è partita con il piede giusto, con i titoli tecnologici che accolgono con favore l'alleggerimento della pressione regolatoria di Pechino sulle sue società hi-tech e Goldman Sachs fiduciosa sul fatto che la stretta monetaria della Fed non porterà l'economia americana in recessione. Lo spread Btp-Bund si richiude di 4 punti base, a quota 307 punti base, con il rendimento in calo al 3,34%, dopo i livelli record di venerdì scorso, in vista della riunione della Bce di giovedì. Ad aiutare i titoli di Stato italiani sono le indiscrezioni del Ft relative a uno scudo che la Bce starebbe approntando per difendere i Paesi più deboli del'Eurozona da un'impennata dei costi di finanziamento. L'ottimismo relativo all'economia cinese e l'aumento dei prezzi deciso dall'Arabia Saudita per il mercato asiatico sostengono le quotazioni record raggiunte dal greggio, con il brent poco mosso a 119,6 dollari al barile e il wti a 118,8 dollari. In rialzo dell'1% il prezzo del gas, a quota 84 euro al megawattora. A Piazza Affari corrono Iveco (+4%), Finecobank (+3,1%), Nexi (+3%) e i bancari con Unicredit (+3%), Bper (+2,8%) e Intesa (+2,7%), Prysmian. Sui listini europei avanzano i titoli dell'energia (+1,6%), delle materie prime (+1,5%) e delle vendite al dettaglio (+3,1%), sostenuti dalla fiducia per la ripresa dell'economia cinese.

