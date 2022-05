Borsa: Europa sale con dati e listini Usa, Milano +1,2%

MILANO, 17 MAG - Prosegue il rialzo delle principali borse europee con i listini Usa positivi dopo la crescita dello 0,9% delle vendite al dettaglio e soprattutto dell'1,1% della produzione industriale americana in aprile. Accelerano Francoforte (+1,67%) e Madrid (+1,51%), tiene Parigi (+1,25%), accorciano il passo invece Milano (+1,2%) e Londra (+0,8%). Sale a quota 192,4 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo dei titoli decennali in aumento di 13,4 punti al 2,971%. Riduce la corsa il greggio (Wti +0,7% a 115 dollari al barile) in attesa delle anticipazioni sulle scorte settimanali americane (Api), previste in calo di 0,45 milioni di barili, dopo il rialzo di 1,6 miliardi di martedì scorso. Analogo l'andamento del gas naturale (+2,28%), che viene scambiato ad Amsterdam a 94,44 euro al MWh, poco mossi invece grano duro e quello tenero, che dopo un calo si riportano ai valori elevati della vigilia. Acquisti sui produttori di semiconduttori Asml (+3%), Asm (+3,3%) ed Stm (+3%), su ipotesi di un allentamento della stretta cinese sul settore e di un aumento dei prezzi da parte di Samsung. Sotto ai massimi della seduta i petroliferi Repsol (+2,16%), Shell (+0,9%), Bp (+0,7%) ed Eni (+0,82%), mentre prosegue la corsa solitaria di Saras (+4,85%) sull'onda lunga della trimestrale e delle valutazioni degli analisti. Bene il lusso con Prosus (+7,37%), Delivery Hero(+6,2%), Zalando (+4,87%), Watches of Switzerland (+4,1%), Moncler (+2,66%) e Swatch (+1,9%). In Piazza Affari corrono Nexi (+5,63%), legata all'andamento delle transazioni commerciali, Iveco (+3,4%) e Cnh (+1,9%). Bene i bancari Bper (+3%), Banco Bpm (+2,9%), Intesa (+2,6%) e Unicredit (+1,45%).

