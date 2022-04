Borsa: Europa sale nel finale, cauta Wall Street, Milano +2%

MILANO, 08 APR - Borse europee positive nel finale ,a partire da Milano (+2%). Seguono Madrid (+1,5%), Francoforte, Londra e Parigi (+1,4% tutte). In calo a 164,9 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo decennale italiano in rialzo di 2,4 punti al 2,355%. Indici contrastati a New York (Dow Jones +0,7% e Nasdaq -0,36%) dopo dati macro peggiori delle stime, con le scorte di magazzino in aumento (+2,5% contro il precedente +1,2%) e le vendite in frenata (+1,7% contro il precedente 5%) tra i grossisti. Debole Mosca (-1,45%), con la divisa russa che inverte la rotta nei confronti dell'euro, che sale del 5,05% a 90,44 rubli, del dollaro, (+0,19% a 75,88 rubli) e della sterlina (+0,05% a 98,819 rubli). In luce i bancari a partire da Banco Bpm (+10,24%), all'indomani dell'acquisto del 9,18% da parte di Credit Agricole (-0,19%). Un'operazione che ha acceso i riflettori anche su Bps (+4,44%), che dallo scorso dicembre è una società per azioni. Brillanti Santander (+2,81%) e Barclays (+2,9%). Salgono i petroliferi Eni (+3,73%), Shell (+3,62%), Bp (+3,15%) e TotalEnergies (+1,45%), con il greggio che resiste (Wti +0,05% a 96.05 dollari al barile) senza particolari scossoni. Rimbalzano gli automobilistici Bmw (+2%), Stellantis (+1,85%) e Volkswagen (+1,8%). Segno meno invece per Volvo (-0,68%), che ha annunciato un impatto negativo dalla guerra in Ucraina per il primo trimestre.

