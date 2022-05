Borsa: Europa scivola in attesa di Wall street, Milano -1,3%

MILANO, 19 MAG - Non si placa la corrente di vendite sulle Borse europee, che attendono le minute della Bce sull'ultima riunione in materia di politica monetaria e soprattutto guardano ai future su Wall street ancora negativi dopo il crollo di ieri. Il listino peggiore della giornata è Amsterdam arrivato a cedere tre punti percentuali, con Londra che ora scivola del 2,4% mentre Parigi e Francoforte restano su un ribasso attorno ai due punti percentuali. Provano a tenere Milano (Ftse Mib -1,3%) e Madrid (-1,1%) grazie al leggero allentamento sui titoli di Stato del Vecchio continente, con il Btp italiano a 10 anni che segna un tasso del 2,93% e lo spread a quota 197. In recupero il rublo sui mercati internazionali (a quota 65 contro l'euro e a 62 sul dollaro), la Borsa di Mosca segna un lieve calo nell'indice Moex espresso nella valuta russa e un rialzo superiore all'1% nell'indice Rtsi in dollari. Piatto il gas, che ad Amsterdam si muove attorno ai 93 euro al Megawattora. In questo quadro in Piazza Affari, il titolo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione è Moncler che cede quattro punti percentuali sotto i 42 euro, con Tenaris e Iveco che perdono oltre il 3%. Debole anche Stellantis, in calo del 2,6%. Eni, che teneva a inizio seduta, cede un punto percentuale, mentre si muovono poco sopra la parità Generali dopo i conti, Leonardo e Snam.

