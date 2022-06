Borsa:Europa scivola,Milano -2,2% con spread sotto pressione

MILANO, 13 GIU - I mercati girano la boa di metà seduta ancora in un clima pessimo e molto nervoso: le Borse europee cedono ancora pesantemente dopo che la scorsa è stata la peggiore settimana dall'ottobre 2020, i titoli di Stato europei e soprattutto dei Paesi più colpiti dalla speculazione sono sotto fortissima pressione, l'euro è progressivamente sempre più debole in un contesto di tassi in rialzo. In attesa di sapere se mercoledì la Fed interverrà più pesantemente sui tassi visti gli ultimi dati dell'inflazione statunitense, la Borsa di Amsterdam cede due punti percentuali e mezzo, Milano il 2,2% tra forti variazioni, Parigi il 2,1% e Francoforte due punti. In calo dell'1,7% Madrid e dell'1,6% Londra, mentre Mosca ondeggia sulla parità con l'indice Moex in rubli e sale del 4% con l'Rtsi in dollari. In Piazza Affari Saipem cede il 10% poco sopra i 40 euro dopo il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio, con Nexi in calo di oltre il 6%. Male comunque tutte le banche (Intesa -4%, Banco Bpm -3%), mentre tiene ancora Recordati, che sale di un punto percentuale. L'euro scambia a 1,046 sul dollaro dopo un avvio a 1,047 e resta fortissima la tensione sui titoli di Stato del Vecchio continente. Il rendimento del Btp a 10 anni sui mercati telematici cresce di 15 punti base al 3,9% aggiornando i massimi dal 2013, con lo spread rispetto al Bund tedesco a 232 punti base.

