Borsa: Europa scivola, spaventano tensioni Usa-Cina

MILANO, 02 AGO - Inciampano a metà settimana le Borse europee, tra le preoccupazioni per le tensioni Usa-Cina. A fine seduta però gli indici hanno saputo contenere le perdite, lo Stoxx Europe 600 le ha ridotte fino allo 0,9%. Londra si è fermata in parità (-0,06%), Parigi ha perso lo 0,42%, Francoforte lo 0,23%, Madrid lo 0,15% e Milano lo 0,35 per cento. A guidare i ribassi sono stati i titoli finanziari, i prodotti di consumo e le azioni tecnologiche mentre energia e case automobilistiche hanno sovraperformato. "La reazione a una stagione degli utili ampiamente migliore del previsto è ormai scontata nei prezzi e ora l'attenzione si sposta sul rischio rappresentato dal fatto che Nancy Pelosi è appena atterrata a Taipei nonostante gli avvertimenti del governo cinese".

