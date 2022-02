Borsa: Europa sostenuta da titoli energia, Londra +0,2%

MILANO, 22 FEB - Gli acquisti sui titoli energetici sostengono i listini in Europa e riportano in terreno positivo alcuni mercati. Londra gira in rialzo e guadagna lo 0,2%, Stoccolma lo 0,27%, Madrid lo 0,2%,Parigi si porta poco sotto la parità (-0,05%), Francoforte riduce il calo allo 0,27% mentre Mosca dimezza le perdite (-3%). I futures sullo S&P 500 cancellano le perdite quelli sul Nasdaq 100 cedono lo 0,4 per cento. Milano contiene il calo allo 0,2% con Eni che guadagna l'1,04%, Enel lo 0,6% e Tim che rimbalza in rialzo dell'1,04%. Sugli scudi Inwit (+4%)

