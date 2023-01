Borsa: Europa stabile, guarda a mosse Fed

MILANO, 05 GEN - Le Borse in Europa si muovono con cautela attendendo le mosse della Fed. Londra sale dello 0,44%, Parigi cede lo 0,14%, Francoforte viaggia sulla parità (-0,08%) e Madrid guadagna lo 0,30%. L'indice Stoxx 600 ha cancellato le perdite della mattina. Dopo il crollo del 13% nel 2022 ha iniziato il nuovo anno con un rimbalzo scommettendo sulla ripresa economica in Cina e i dati sull'inflazione che in Europa mostrano un rallentamento.

