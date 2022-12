MILANO, 05 DIC - Chiusura debole per le Borse europee. Parigi lascia sul terreno lo 0,67%, Francoforte lo 0,56% mentre Londra in controtendenza termina la prima seduta della settimana in leggero rialzo (+0,15%)

