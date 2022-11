MILANO, 15 NOV - Le Borse europee terminano in rialzo ad eccezione di Londra (-0,21%) spinte, come Wall Street, dal dato inferiore alle stime sui prezzi alla produzione negli Usa che fanno pensare che l'inflazione sia in rallentamento. Parigi ha guadagnato lo 0,49% e Francoforte lo 0,46%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA