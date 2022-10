Borsa: Europa tiene in attesa trimestrali Usa, Londra +1%

MILANO, 14 OTT - I mercati azionari del Vecchio continente confermano l'avvio positivo, in un clima comunque non troppo convinto: Madrid è la Borsa migliore con un aumento dell'1,2%, seguita da Parigi (+1,1%), con Milano che cresce di un punto percentuale insieme a Londra. Francoforte e Amsterdam restano di poche frazioni sotto la soglia di una crescita dell'1%. Piatta la Borsa di Mosca con il gas sempre in leggero calo attorno ai 150 euro al Megawattora e il petrolio sugli 88 dollari al barile. Fiacco l'euro che scende di qualche frazione a quota 0,975 contro il dollaro, mentre è in lieve rialzo lo spread a quota 242, ma con un generale allentamento della tensione sui titoli di Stato europei. In Piazza Affari tra i titoli principali spiccano Azimut e A2a in crescita del 3%, mentre Stm cede un punto percentuale. Nel paniere a bassa capitalizzazione resta in asta di volatilità Mps con un calo teorico del 23% a 13,9 euro.

