Borsa: Europa tiene, salgono rendimenti Bond, Milano +0,3%

MILANO, 30 MAG - Tengono le loro posizioni le principali borse europee, nonostante il rialzo dell'inflazione in Germania che in maggio ha sfiorato l'8% (+7,9% su base annua), con un progresso dello 0,9%, contro lo 0,5% atteso, su aprile.La migliore è Parigi (+0,63%), seguita da Francoforte (+0,58%), Milano (+0,3%), Londra (+0,1%) e Madrid (-0,1%), che si conferma fiacca. Chiusa Wall Street per la commemorazione dei caduti. In rialzo i rendimenti dei titoli di Stato, dai bund tedeschi (+9,6 punti all'1,053%) ai Btp italiani (+12,7 punti al 3,017%), mentre il differenziale tra i due si porta a 196,5 punti. Contrastati il greggio (Wti +0,68% a 115,84 dollari al barile) e il gas (-0,48% a 86,46 euro al MWh) sulla piazza di Amsterdam, così come l'oro (+0,07% a 1.856,66 dollari l'oncia) e l'argento (-0,1% a 22,04 dollari l'oncia). Bene il ferro (+2,4% a 874,5 dollari la tonnellata) e l'acciaio (+1,18% a 4.615 dollari la tonnellata), fermi a venerdì scorso gli altri metalli. Le minori restrizioni per il Coivid in Cina favoriscono i titoli del lusso Hermes (+4,3%), Richemont (+3,56%) ed Lvmh (+3,08%). Forti rialzi anche per i produttori di semiconduttori Be (+4%), Asm (+4,7%), Asml Holding (+3,07%) ed Stm (+1,45%) già forti in Asia. Bene Renault (+2,76%) tra i costruttori di auto, seguita da Stellantis (+1,44%), che produrrà in Italia e in Polonia il nuovo furgone in collaborazione con Toyota. Acquisti sui bancari Ing (+2,2%), Sabadell (+1,38%) e SocGen (+1,11%). Più caute Banco Bpm (+0,72%), Unicredit (+0,61%) e Intesa (+0,17%), mentre Bper (-0,61%) naviga in acque negative. Scivolone di Credit Agricole (-8%), retrocessa a 'neutral' dagli analisti di Goldman Sachs. Segno meno per Repsol (-1,3%), Shell (-1,1%) ed Eni (-0,65%), positiva Tenaris (+0,65%), cauta Saipem (+0,36%) che studia una partnership nei campi eolici marini.

