Borsa: Europa tonica con Wall Street guarda a Fed e Ucraina

MILANO, 16 MAR - Le Borse europee proseguono toniche dopo l'avvio in territorio positivo di Wall Street. I mercati attendono la riunione della Fed mentre resta alta l'attenzione sui negoziati tra Russia e Ucraina per fermare la guerra. In vista della riunione della banca centrale statunitense si registra un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato degli Usa e in Europa. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,0992. L'indice d'area stoxx 600 cresce del 2,5%. Si mettono in mostra Parigi (+3%), Francoforte (+2,5%), Londra (+1,3%), Madrid (+1,7%) e Milano (+2,9%). I listini sono sostenuti dal comparto dell'auto (+3,6%), i tecnologici (+3,9%) e le banche (+3,3%). In flessione l'energia (-0,5%), con il prezzo del petrolio in rimonta. Il Wti sale a 98 dollari al barile e il brent a 101 dollari. Tengono le utility (+04%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 110 euro al Mwh mentre a Londra si attesta a 262,71 penny al Mmbtu. A Piazza Affari volano le banche con Intesa (+5,9%), Unicredit (+5,6%), Banco Bpm e Bper (+4,7%). Sugli scudi Moncler (+6,2%) e Interpump (+6,5%). Bene anche Stm (+6%) e Campari (+5,3%). Nel listino principale sono in terreno negativo Leonardo (-2,3%), Italgas (-1,1%). Deboli anche Eni e Tenaris (-0,3%). Pesante Mediaset con le azioni Mfe B che cedono il 4,7%.

