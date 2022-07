MILANO, 19 LUG - Si preannuncia positiva la seduta in Piazza Affari. I contratti futures sul mese di settembre per l'indice Ftse Mib guadagnano lo 0,11%. Contrastati invece gli analoghi contratti sugli altri indici europei, con rialzi per Parigi (+0,11%), Londra (+0,12%) e Madrid (+0,04%), mentre cedono i futures su Francoforte (-0,06%). In rialzo dello 0,2% circa i futures sugli indici Usa.

