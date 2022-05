Borsa: giù Milano (-1,2%), banche in ordine sparso, vola Tim

MILANO, 31 MAG - Seduta negativa a Piazza Affari (-1,2%), come per le altre principali Borse europee nel 97/o giorno di guerra in Ucraina, sotto il peso del dato dell'inflazione record nell'Eurozona e dopo l'accordo della sera precedente al Consiglio europeo sulle nuove sanzioni alla Russia. A Milano, dove lo spread Btp-Bund ha chiuso in aumento a 199,4 punti, col rendimento del decennale italiano salito al 3,114%, sui livelli dello scorso 10 maggio, le banche sono andate in ordine sparso. Bene Bper (+1,7%) e Banco Bpm (+0,1%), non Unicredit (-0,1%), Fineco (-0,5%), Mps (-0,9%) e Intesa (-1,4%). Male la paytech Nexi (-2,3%). In corsa Tim (+2,9%), sulla scia della lettera d'intenti con Cdp e i fondi per la Rete unica. Tra le utility ha tenuto Italgas (+0,2%). Piatta Atlantia. In rosso tutti gli altri titoli del paniere principale. In perdita Generali (-0,5%), che prosegue in calo in seguito alle dimissioni dal Cda di Francesco Gaetano Caltagirone e nel giorno dell'audizione alla commissione banche. Il primato negativo va a Ferrari (-4,3%) tra le auto, mentre è andata meno peggio Stellantis (-0,4%). In deciso calo Exor (-2,5%) e Iveco (-2,3%). Tra i petroliferi in rosso l'impiantistica di Tenaris (-3,6%), così come Saipem (-1,8%), mentre ha concluso quasi piatta Eni (-0,01%). Nell'industria pesanti Prysmian (-2,6%), Leonardo (-2,2%) e Amplifon (-2%), tra i farmaceutici Recordati (-2,5%). Tra i titoli a minore capitalizzazione rally di Algowatt (+10,2% e tonfo di Bioera (-6,6%).

