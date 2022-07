Borsa: Hong Kong apre a -1,17%, pesano i tecnologici

PECHINO, 11 LUG - La Borsa di Hong Kong apre la seduta con una brusca correzione, sulla debolezza dei titoli tecnologici: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute l'1,17%, scivolando a 21.470,77 punti. Ieri l'autorità antitrust cinese (Samr) ha comminato varie sanzioni contro i colossi hi-tech, per la mancata dichiarazione di 28 casi complessivi di fusioni e acquisizioni violando la legge antimonopolio: nel mirino sono finiti big come Tencent (-2,3%), Alibaba (-3,1%) e Bilibili (-1,2%), che hanno ricevuto multe pari rispettivamente a 6 milioni di yuan (quasi 900.000 dollari) per 12 casi, 2,5 milioni per cinque casi e 1,5 milioni per tre casi. L'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,45% a 3.341,10 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,38% scivolando a quota 2.211,36.

