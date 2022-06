Borsa: Hong Kong apre a -3,09%, pesano timori stretta Fed

PECHINO, 13 GIU - La Borsa di Hong Kong crolla in avvio di seduta, sui timori per l'inflazione Usa salita all'8,6% (i massimi degli ultimi 40 anni) e per la conseguente nuova stretta sui tassi attesa da parte della Fed a partire dal board di questa settimana: l'indice Hang Seng cede il 3,09% nelle prime battute, scivolando a 21.131,46 punti. L'indice Composite di Shanghai cede invece in avvio lo 0,64% a 3.263,66 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,37% scivolando a quota 2.077,69.

