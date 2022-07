Borsa: in Asia indici sui minimi con nuova ondata Covid

MILANO, 12 LUG - Le Borse in Asia indietreggiano, sui minimi degli ultimi due anni, sotto pressione per la recrudescenza dei casi Covid. La nuova ondata fa temere nuovi lockdown e un rallentamento economico globale. Tokyo ha perso l'1,7%, Hong Kong scivola in calo dell'1,4%, Shanghai riduce il calo sul finale e cede lo 0,8%, Shenzhen, con la seduta ancora aperta, perde l'1,4 per cento. Gli occhi sono puntati sui dati macro attesi dagli Usa che potrebbero dare indicazioni sulla direzione ma nel frattempo gli investitori vendono spaventati soprattutto i titoli tecnologici.

