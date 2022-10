Borsa: in Asia prevale il rosso, timori per recessione mondo

MILANO, 03 OTT - Borse di Asia in prevalenza negative ad eccezione di Tokyo (+1,07%) e con le Piazze cinesi chiuse per la Golden Week. Tra gli altri listini Hong Kong perde lo 0,9% a scambi in corso, e Sydney lo 0,27%. Sul mercato resta il timore che le principali banche centrali continuino ad alzare i tassi finché l'inflazione non sarà domata, aumentando il rischio di una recessione. Nel frattempo in Giappone è peggiorata per il terzo trimestre di fila la fiducia delle aziende manifatturiere, a causa del progressivo rialzo delle materie prime Attese in calo anche le Borse europee mentre i future su Wall Street sono in positivo. Sotto la lente, nell'agenda di giornata, nel Vecchio Continente l'Eurogruppo e i pmi manifatturiero di Francia, Germania ed Eurozona. Indici manifatturieri previsti anche negli Stati Uniti.

