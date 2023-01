MILANO, 03 GEN - Chiusura in rialzo per tutte le Borse in Europa. Londra ha guadagnato l'1,4%, Parigi ha chiuso in rialzo dello 0,44%, Francoforte dello 0,8%, Madrid dello 0,42 per cento. Si allentano i timori per il Covid in Cina, la crisi energetica fa meno paura e con i dati macro in arrivo dalla Germania anche la morsa dell'inflazione sembra stringere meno.

