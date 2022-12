MILANO, 28 DIC - Gli indici azionari in Europa si fermano in rosso, solo la City si distingue per il suo rialzo dello 0,32%. Parigi ha perso lo 0,61%, Francoforte lo 0,5%, Madrid lo 0,12% e Milano lo 0,36 per cento.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA