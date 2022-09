MILANO, 14 SET - Prosegue in calo la seduta sulle Borse in Europa. Milano e Madrid si muovono in controtendenza, rispettivamente in rialzo dello 0,4 e dello 0,3 per cento. Londra cede l'1,05%, dopo i dati sull'inflazione peggiori delle attese, Parigi cede lo 0,3% e Francoforte lo 0,6 per cento.

