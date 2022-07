MILANO, 28 LUG - Si spegne l'entusiasmo delle Borse per la Fed e prevale la paura di una recessione, sulle preoccupazioni del gas russo e dell'inflazione. E' questa la lettura che danno gli analisti all'inversione di rotta degli indici che passano in calo con Londra in ribasso dello 0,2%, Francoforte dello 0,48%, Madrid dell'1,23%, Parigi piatta e Milano che dimezza i guadagni allo 0,86 per cento.

