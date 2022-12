MILANO, 14 DIC - Avvio in calo per le Borse europee in attesa che in serata la Fed si esprima sui tassi e alla vigilia della riunione della Bce che darà indicazioni, oltre che sul costo del denaro, anche sul quantitative tightening. A Francoforte l'indice Dax arretra dello 0,31% a 14.453 punti, a Londra il Ftse 100 scende dello 0,26% a 7.483 punti e a Parigi il Cac 40 fa altrettanto, a 6.727 punti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA