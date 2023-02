Borsa: l'Europa chiude fiacca, Francoforte -0,3%

MILANO, 17 FEB - Chiusura debole per le Borse europee, seppur in recupero rispetto alle perdite registrate nella prima parte della seduta. Sull'umore dei listini hanno pesato i timori per un rialzo dei tassi aggressivo da parte della Bce, alimentati dalle dichiarazioni dei componenti del board della Bce, Isabel Schnabel, e Francois Villeroy de Galhau. A Francoforte l'indice Dax ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,33% a 15.482 punti, a Parigi il Cac 40 ha ceduto lo 0,25% a 7.347 punti mentre a Londra il Ftse 100 ha lasciato sul terreno lo 0,1% a 8.004 punti.

