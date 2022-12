Borsa: Milano (-0,5%) fiacca con Europa, debole Leonardo

MILANO, 29 DIC - I primi scambi confermano l'avvio leggermente negativo di Piazza Affari, che comunque prova a non accusare troppe vendite in linea con le altre Borse europee, tutte in calo al di sotto del punto percentuale: l'indice Ftse Mib scende dello 0,5%, con Leonardo come peggior titolo tra quelli a elevata capitalizzazione in ribasso comunque al di sotto dei due punti percentuali. Con lo spread calmo sui 211 'basis point' e il gas limato di poche frazioni attorno a quota 80 euro, in Borsa a Milano qualche vendita si registra anche su Tim (-1%) ed Eni, che cede lo 0,6%. Nel paniere principale Disorin è il migliore con un rialzo dello 0,7%, mentre tra i gruppi 'minori' Mps si muove calma attorno alla parità e la Juventus sale di due punti percentuali a 0,31 euro.

