Borsa: Milano (-0,8%) debole con Europa e 'superdollaro'

MILANO, 03 NOV - I mercati azionari del Vecchio continente si avvicinano alla boa di metà giornata sempre in territorio negativo: la Borsa peggiore è quella di Madrid che cede l'1,6%, con Amsterdam e Francoforte in ribasso di un punto percentuale. Meno pesanti Milano e Parigi, che cedono lo 0,8%, con Londra in calo dello 0,6%. Gli operatori sembrano guardare ancora agli sviluppi della politica monetaria della Federal reserve e della Bce, con una consistente tensione confermata sui titoli di Stato europei. Il più penalizzato è il Btp italiano che nella scadenza a 10 anni vede il rendimento salire di 11 punti base attorno al 4,4%, con lo spread nei confronti della Germania a quota 217. Le mosse delle Fed hanno contestualmente rafforzato il dollaro, con l'euro che si muove attorno a quota 0,975 contro il biglietto verde, in calo dello 0,7% rispetto alla chiusura di ieri. In questo contesto, in Piazza Affari Pirelli in attesa dei conti e Stellantis dopo la trimestrale cedono tre punti percentuali, con Iveco in calo del 2,8%. Attorno alla parità le banche con Mediolanum in aumento dell'1,3%. Sempre forte Tim, che sale del 3,8% dopo aver toccato un picco di crescita del 5% sulle ipotesi di vendita di una quota della business unit che già ha ricevuto un'offerta da parte di Cvc o dell'allestimento di un'Opa 'collettiva' che possa comprendere Cdp, Vivendi, il fondo Kkr e Macquarie.

