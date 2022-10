Borsa: Milano (-0,9%) debole dopo Bce, peggiore in Europa

MILANO, 06 OTT - Sempre maggioranza di vendite sui listini azionari europei dopo la pubblicazione delle minute della Bce sulle ultime decisioni di politica monetaria, nelle quali si ricorda tra l'altro di un'inflazione che "risultata ripetutamente più alta delle attese": la Borsa peggiore è quella di Milano appesantita dalla banche, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,9%. In ribasso anche Londra (-0,7%), Parigi (-0,4%) e Francoforte, che lascia sul terreno poche frazioni di punto. Calmi i titoli di Stato dell'area euro, mentre quelli inglesi salgono di 13 punti base con la sterlina debole. Il Btp a 10 anni segna un rendimento del 4,4% con lo spread nei confronti della Germania stabile sui 240 punti base. Euro in leggero calo contro il dollaro a quota 0,986. In questo quadro, in Piazza Affari Banco Bpm cede il 3,6%, Fineco il 3,3% e Bper tre punti percentuali. Male anche Saipem (-2,7%), mentre Pirelli tra i titoli principali sale dell'1,7%. Nel paniere a bassa capitalizzazione in calo di oltre quattro punti percentuali Mps, che si muove sui 22,5 euro in attesa dell'aumento di capitale.

