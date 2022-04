Borsa:Milano (-1%) peggiora ancora con Europa, giù Stellatis

MILANO, 05 APR - La Borsa di Milano (-1%) peggiora ancora, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scivola Stellantis (-3,2%). Male anche Stm (-2,6%) e Azimut (-2,5%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 162 punti, con il rendimento del decennale italiano al 2,18%. Vendite anche sulle banche con Intesa (-1,8%), Unicredit (-1,6%), Mps (-1,1%), Bper (-1%), mentre è in controtendenza Banco Bpm (+0,9%). Male Tim (-1,2%) che scende a 0,31 euro dopo la lettera del fondo americano Kkr. Male anche le utility dove rallenta Italgas (-2,5%), Snam (-1%), Hera (-1,1%), A2a (-0,9%). Andamento positivo per la farmaceutica. Corrono Recordati (+2,3%) e Diasorin (+1,3%). Bene anche Campari (+1,4%) e Unipol (+1%).

